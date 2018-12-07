В США уточнили планы о военном ответе на инцидент в Керченском проливе

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Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил на дискуссионной площадке газеты The Washington Post, что Соединенные Штаты не намерены отвечать военными действиями на инцидент в Керченском проливе.

«Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [инцидент] в Азовском море», — сказал Данфорд.

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При этом генерал подчеркнул, что Запад должен ответить на действия России в Азовском море. Однако, отметил Данфорд, реакция западных стран должна находиться в сфере дипломатии, экономики или безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США готовят к отправке в Черное море военный корабль из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.