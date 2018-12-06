США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон призывает Москву отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8). Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, дальность данной ракеты якобы нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Она также добавил, что Россия должна отказаться от ракеты или модифицировать ее.

Томпсон подчеркнула, что 9М729 якобы имеет радиус действия до 5500 км.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД.