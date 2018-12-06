Литва планирует ввести санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе
Министерство иностранных дел Литвы предложило применить индивидуальные санкции в отношении россиян, которые причастны к инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь идет о запрете въезд в страну.
»МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц», — подчеркнули в ведомстве.
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По сообщениям местных СМИ, в этот список могут быть включены около 20 человек.
Подчеркивается, что Литва ведет консультации с другими странами о применении мер в отношении России.
Ранее Литва завила об увеличении военной помощи Украине.