National Interest назвал главное препятствие для создания европейской армии

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Главная проблема в идее создания общей европейской армии заключается в том, что Европа — это огромная сила, но ее сила в объединенной экономике. Отсутствие политической интеграции — главное препятствие на пути объединения военной мощи Европы, пишет американский журнал The National Interest.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно сделал громкое заявление, когда выступил за создание единой европейской армии для защиты континента от России, которая была бы независима от США.

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Однако Европа не является единой, а Европейский союз — скорее экономический блок, отмечает издание. Британские чиновники уже раскритиковали идею европейской армии, обвинив в подрыве и дублировании целей Североатлантического альянса, говорится в материале.

Автор задается вопросом, кто будет решать, отправлять ли в бой европейскую армию, в случае ее создания. Необходимо ли будет в таком вопросе единое решение всех членов ЕС, интересуется автор.

Кроме того, у Норвегии и Греции совсем разное понимание того, за что стоит воевать. А если европейской армией будут руководить Германия и Франция, то насколько европейской можно считать такую армию, подчеркивается в материале.

При этом военные вызовы, которые могут грозить жителям Европы, не такие острые, как политические, отмечает журнал.