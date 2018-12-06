Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в России моряков

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Россия освободит украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild.

Глава украинских ВМС подчеркнул, что у него «разрывается сердце», когда он видит задержанных моряков. Также Воронченко добавил, что российская сторона удерживает моряков «незаконно».

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Ранее сообщалось, что Украина предложила России обмен заключенными.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.