Украина провела испытания ракет на Черном море

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, испытания ракет прошли на полигоне в Одесской области.

Он также добавил, что данными ракетами Украина намерена усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях.

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Турчинов подчеркнул, что испытания прошли успешно.

В начале ноября сообщалось, что Украина провела ракетные стрельбы недалеко от Крыма.