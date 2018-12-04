Nation: новую холодную войну с Россией признали проектом американской элиты

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Американский журнал The Nation публикует адаптированный материал по вышедшей в США книге «Война с Россией?» Стивена Коэна.

Автор отмечает, что книга основана на фактах, а не на какой-либо политической повестке. В материале отмечается, что новая холодная война может быть опаснее, чем это было 40 лет назад. Шансы на то, что новое российско-американское противостояние непреднамеренно или преднамеренно приведет к фактической войне между двумя ядерными сверхдержавами — возрастают.

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Во время предыдущей холодной войны опасность ядерной катастрофы была в центре внимания американской политической и медийной повестки. Однако теперь это даже не кажется проблемой, отмечает Коэн.

В последние месяцы факты и последующие от них кризисы, делают ситуацию только хуже. Особенно это заметно в американском политико-медийном истеблишменте, где, как ранее утверждал автор, зародилась и неоднократно обострялась идея новой холодной войны.

В августе 2018 года Gallup провел опрос о том, какую политику в отношении России хотят американцы. Даже на фоне русофобии, 58% высказались за «улучшение отношений с Россией», в отличие от 36%, которые предпочитали ввести масштабные дипломатические и экономические меры против России, говорится в материале.

По словам автора, это говорит о том, что «новая холодная война» — это проект американской элиты, а не народа. Вместе с этим Коэн признает, что к настоящему моменту в Вашингтоне не осталось никаких противодействующих новой холодной войне сил: ни в крыле Демократической или Республиканской партии, ни какой-либо влиятельной оппозиции идее холодной войны, ни реальных публичных дебатов на эту тему.