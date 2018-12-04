Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном
Израильские военные начали операцию «Северный щит» на границе с Ливаном, целью которой является уничтожение путей проникновения боевиков движения «Хезболла» на территорию страны. Об этом сообщается в твиттере армии Израиля.
Отмечается, что военные будут уничтожать туннели, прорытые «Хезболлой» на границе стран.
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Пресс-секретарь армии Ронен Манелис также опубликовал в своем твиттере кадры работы специальной техники, которая роет землю.
О продолжительности и масштабах операции не сообщается.
Ранее в Израиле прояснили ситуацию со «сбитым» в Сирии самолетом.