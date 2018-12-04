Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12045775/israelarmy-pic905-895x505-55410.jpg">

Израильские военные начали операцию «Северный щит» на границе с Ливаном, целью которой является уничтожение путей проникновения боевиков движения «Хезболла» на территорию страны. Об этом сообщается в твиттере армии Израиля.

Отмечается, что военные будут уничтожать туннели, прорытые «Хезболлой» на границе стран.

Реклама

Пресс-секретарь армии Ронен Манелис также опубликовал в своем твиттере кадры работы специальной техники, которая роет землю.

О продолжительности и масштабах операции не сообщается.

Ранее в Израиле прояснили ситуацию со «сбитым» в Сирии самолетом.