Сенаторы направили Трампу письмо с призывом отказаться от выхода из ДРСМД
Группа американских сенаторов направила президенту США Дональду Трампу письмо, в котором призвала американского лидера отказаться от выхода из ДРСМД, передает ТАСС.
По мнению сенаторов, в нынешних условиях выход из договора станет «геостратегическим подарком России».
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Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Соединенные Штаты в данный момент не уведомляли Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он отметил, что выход США из ДРМСД в данный момент был «только анонсирован».