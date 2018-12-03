Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что во время действия военного положения на территории страны к российским границам будут переброшены войска. Об этом сообщает УНИАН.
По словам президента, передислокация войск нужна для того, чтобы усилить оборону границы. Кроме того, в тех районах страны, где действует военное положение, пройдут учения и учебные сборы с резервом первой очереди.
Ранее Порошенко рассказал, сколько продлится военное положение.