Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

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Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что во время действия военного положения на территории страны к российским границам будут переброшены войска. Об этом сообщает УНИАН.

По словам президента, передислокация войск нужна для того, чтобы усилить оборону границы. Кроме того, в тех районах страны, где действует военное положение, пройдут учения и учебные сборы с резервом первой очереди.

Ранее Порошенко рассказал, сколько продлится военное положение.