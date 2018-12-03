Порошенко рассказал, зачем украинские корабли пересекли Керченский пролив

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Президент Украины Петр Порошенко пояснил, с какой целью украинские военные корабли были отправлены в Мариуполь через Керченский пролив. Об этом сообщает УНН.

По его словам, суда шли через этим путем из-за того, что их переправа по суше означала бы признание Керченского пролива российским. Он добавил, что это также означало бы признание «русской оккупации».

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«И кто-то говорит, что мы должны использовать другие пути, переправлять по суше военные корабли, и что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам?», — сказал Порошенко.

Ранее президент Украины рассказал, сколько продлится военное положение в стране.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.