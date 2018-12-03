В Совфеде отреагировали на данные о британских военных на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после появления данных о нахождении британских военных на украинской территории. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, его не удивила эта информация.

«С учетом того, что они (Британия. — Газета.Ru) поддерживают нынешнее украинское руководство — тем более, это может соответствовать действительности», — сказал Цеков.

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Цеков допустил, что при наличии воздействия британской стороны на народ Украины усилия направлены на поддержание антироссийских настроений. При этом подобная деятельность нарушает общепринятые нормы. Он также заметил, что, если сведения верны, Великобритания оказывает Украине помощь в связи в предстоящими выборами главы государства, чтобы поспособствовать приходу к власти антироссийских сил.

Ранее сообщалось, что британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.