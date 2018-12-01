Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета
Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса».
Авторы ролика, в частности, называют модель нового сверхскоростного перспективного боевого вертолета «революционным проектом» и сообщают, что его скорость должна будет превышать 400 километров в час.
Реклама
Демонстрируемая на видео 3D-модель имеет традиционную для машин «Камова» соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.
Ранее сообщалось, что российская армия попала в тройку сильнейших в мире.