Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета

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Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса».

Авторы ролика, в частности, называют модель нового сверхскоростного перспективного боевого вертолета «революционным проектом» и сообщают, что его скорость должна будет превышать 400 километров в час.

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Демонстрируемая на видео 3D-модель имеет традиционную для машин «Камова» соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.

Ранее сообщалось, что российская армия попала в тройку сильнейших в мире.