В Германии призвали закрыть порты для российских судов
В Германии призвали ЕС и США закрыть свои порты для российских судов, приходящих из Азовского моря, передает Reuters.
С такой инициативой выступил генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на инцидент в Керченском проливе.
Ранее страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.