В Германии призвали закрыть порты для российских судов

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В Германии призвали ЕС и США закрыть свои порты для российских судов, приходящих из Азовского моря, передает Reuters.

С такой инициативой выступил генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на инцидент в Керченском проливе.

Ранее страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.