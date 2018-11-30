Адвокаты арестованных украинских моряков обжаловали их арест

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Адвокат арестованного украинского военнослужащего Дениса Гриценко Николай Полозов сообщил, что защита подала апелляционные жалобы в Верховный суд Крыма на арест военных ВМС Украины и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы, передает ТАСС.

«Адвокаты обжаловали в Верховном суде Крыма решение об аресте 24 военнослужащих Украины. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщил Полозов.

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Он также подтвердил информацию о вывозе задержанных из СИЗО в Симферополе, однако заявил, что в настоящее время местонахождение подзащитных адвокатам неизвестно.

Ранее уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила, что украинских морских офицеров, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в СИЗО Москвы.