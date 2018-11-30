Украина готовит «зеркальный ответ» после инцидента в Азовском море

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Глава аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов сообщил, что Украина рассматривает применение «зеркальных мер» после инцидента в Азовском море, передает Reuters.

«Решения о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ на действия агрессора рассматриваются», — сказал Гуськов.

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Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Под предлогом российской «агрессии» на Украине было введено военное положение.