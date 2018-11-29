Россияне из комиссии по делам военнопленных не получили визы в США

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В США из-за проблем с получением визы не смогли приехать три члена американско-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, заявил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин, передает РИА «Новости».

По его словам, председатель комиссии с американской стороны и директор агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести были огорчены произошедшим, так как до последнего момента были уверены, что визы будут выданы всем россиянам из состава комиссии.

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«Для них это был выстрел в ногу, совершенно точно. Не приехали три руководителя группы. Из-за этого, может быть, что-то осталось недосказанным», — сказал Кирилин.

По его словам, председатель комиссии со стороны США твердо пообещал добиться от сотрудников Белого дома и Госдепартамента, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее сообщалось, что Россия передала США новые данные по потерям во Второй мировой войне.