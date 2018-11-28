Пентагон прокомментировал сообщения о создании военной базы США на Украине

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Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что американская сторона не ведет с властями Украины переговоров о создании военной базы США на ее территории, передает ТАСС.

«Эти сообщения не соответствуют действительности, и подобные переговоры не ведутся», - сказал Пахон.

Ранее о том, что Украина ведет переговоры с США по поводу возможного строительства в стране военной базы сообщил депутат Верховной рады Иван Винник.