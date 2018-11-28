Суд в Крыму арестовал еще одного командира украинских ВМС

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Суд в Крыму поместил под арест командира буксира украинских ВМС «Яны Капу» Олега Мельничука, передает РИА «Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года», — огласил решение судья Михаил Белоусов.

По словам самого Мельничука, он маневрировал для того, чтобы избежать столкновения с российским судном.

Ранее сообщалось, что суд арестовал командира бронекатера украинских ВМС «Никополь» Богдана Небылицы.