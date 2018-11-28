Источник: задержанный на украинском корабле сотрудник СБУ арестован

Один из сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, помещен под арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.

По данным источника, речь идет о сотруднике СБУ Василии Сороке. Он был помещен под арест вместе с двумя украинскими моряками во вторник, 27 ноября. Еще одному сотруднику, Андрею Драчу, мера пресечения будет избрана в Симферополе в среду, 28 ноября.

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Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали 15 украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.