Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Об этом его пресс-секретарь Святослав Цеголко сообщил в твиттере.

Ранее документ был подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Особый правовой режим вводится в 10 регионах Украины, начиная с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

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Действие военного положения распространяется на Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую области и внутренние воды Украины в Азово-Керченской акватории.

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