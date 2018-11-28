Арестованный украинский моряк передал записку родным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12073225/RIAN_5712692.HR-pic905-895x505-52301.jpg">

Арестованный в Крыму служащий ВМС ВС Украины Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным, передает «112 Украина».

В записке Цыбизов кратко сообщает, что у него все хорошо.

«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», – написал Цыбизов.

Реклама

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.