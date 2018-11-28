Источник: Украина обсуждает с США строительство в стране военной базы
Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном строительстве в стране американской военной базы, передает iz.ru со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Подчеркивается, что данную информацию подтвердил депутат украинской Верховной рады Иван Винник. По его утверждение, американская база нужна Киеву, чтобы защититься от «угроз» Москвы.
«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — пояснил Винник.
При этом источник в американских политических кругах отметил, что «данный шаг еще сильнее бы обострит отношения с Москвой», поэтому давать Киеву гарантии Вашингтон пока не берется.
Ранее сообщалось, что США призвали Европу поддержать Украину антироссийскими санкциями.