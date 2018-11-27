Литва завила об увеличении военной помощи Украине

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Президент Литвы Даля Грибаускайте проинформировала, что необходимо усилить поддержку Украины, в том числе в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Грибаускайте Дайву Гульбинайте.

Подчеркивается, что Вильнюс готов предпринять определенные действия в этом направлении.

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«Литва уже сейчас помогает Украине вооружением, обучением военных. Обсуждается возможность усилить военную помощь Украине», — отметила Гульбинайте.

Советник президента Литвы добавила, что на следующей неделе состоится визит Грибаускайте в Киев. По ее словам, лидер Литвы выразит поддержку украинскому народу в этот непростой момент.

Ранее Литва пригрозила выйти из Интерпола из-за России.