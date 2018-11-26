Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине

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Верховная рада Украины одобрила введение военного положения на территории страны. Трансляцию заседания украинского парламента вел телеканал «112 Украина».

За введение военного положения высказались 276 депутатов.

Военное положение будет введено не на всей территории Украины, а в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. Оно будет действовать на протяжении 30 дней с 28 ноября.

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Ранее Порошенко попросил депутатов не материться во время заседания Рады по вопросу о введении военного положения на Украине.

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