Задержанные в Керченском проливе суда ВМС Украины были в полной боеготовности

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Корабли ВМС Украины в зоне провокации в Черном море были в состоянии полной боевой готовности с утра 25 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, украинская корабельная группа была приведена в полную боеготовность в 8.35.

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Как отмечается, у судов были расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских судов, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что ... угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 10.35 до 18.30 три корабля ВМС Украины были блокированы в результате маневров российских погранкораблей.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

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