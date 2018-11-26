Порошенко подписал указ о введении военного положения

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения, говорится на сайте главы государства.

Как отмечается, военное положение будет длиться до 25 января 2019 года.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине», — говорится в документе.

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Военное положение вступит в силу в том случае, если решение получит одобрение Верховной рады.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.