В НАТО прокомментировали инцидент в Керченском проливе

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В НАТО отреагировали на инцидент в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

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По ее словам, Альянс следит за развитием ситуации.

«НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями», — говорится в заявлении представителя альянса.

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В НАТО также призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, которая приведет к деэскалации ситуации.

Ранее ФСБ России сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в режиме онлайн.