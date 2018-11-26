В НАТО прокомментировали инцидент в Керченском проливе
В НАТО отреагировали на инцидент в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
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По ее словам, Альянс следит за развитием ситуации.
«НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями», — говорится в заявлении представителя альянса.
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В НАТО также призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, которая приведет к деэскалации ситуации.
Ранее ФСБ России сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море.
«Газета.Ru» следила за развитием событий в режиме онлайн.