Россия направила в Черное море военные вертолеты Ка-52 в ответ на провокацию Украины
ВМС Украины заявили, что возле украинских военных судов были замечены два российских ударных вертолета Ка-52, сообщатся в фейсбуке ведомства.
Подчеркивается, что украинские корабли, которые направляются из Одессы в Мариуполь, уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.
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По имеющимся данным, российские пограничные суда продолжают сопровождать украинские корабли.
Ранее в ФСБ сообщили, что к военным кораблям Украины выдвинулось подкрепление.
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