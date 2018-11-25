Россия направила в Черное море военные вертолеты Ка-52 в ответ на провокацию Украины

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ВМС Украины заявили, что возле украинских военных судов были замечены два российских ударных вертолета Ка-52, сообщатся в фейсбуке ведомства.

Подчеркивается, что украинские корабли, которые направляются из Одессы в Мариуполь, уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

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По имеющимся данным, российские пограничные суда продолжают сопровождать украинские корабли.

Ранее в ФСБ сообщили, что к военным кораблям Украины выдвинулось подкрепление.

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