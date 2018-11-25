Керченский пролив закрыт из-за кораблей ВМС Украины
Керченский пролив на данный момент закрыт для гражданских судов из-за незаконного пересечения украинскими военными кораблями границы России, передает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.
«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», — подтвердил Волков.
Реклама
Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.
Ранее в Крыму пообещали ответить на провокацию Украины.