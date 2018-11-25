В ФСБ назвали цель провокации ВМС Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12071311/Snimok-ekrana-2018-11-25-v-11.35-pic905-895x505-12810.jpg">

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что сотрудниками службы принимаются необходимые меры по пресечению провокации со стороны военно-морских сил Украины в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства», — заявили в ФСБ.

Реклама

Представители ведомства также подчеркнули, что действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час.

Ранее в Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины.