В ФСБ назвали цель провокации ВМС Украины
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что сотрудниками службы принимаются необходимые меры по пресечению провокации со стороны военно-морских сил Украины в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».
«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства», — заявили в ФСБ.
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Представители ведомства также подчеркнули, что действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час.
Ранее в Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины.