В Минобороны уточнили число пострадавших при обстреле Алеппо
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при обстреле жилых районов сирийского города Алеппо пострадали 46 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в результате обстрела со стороны боевиков, в частности, пострадали восемь детей.
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Он также добавил, что боевики обстреляли город снарядами, начиненными отравляющими веществами.
Конашенков подчеркнул, что российские военные химики прибыли в Алеппо для помощи пострадавшим.
Ранее СМИ сообщили, что при обстрелах Алеппо пострадали не менее 100 человек.