Украина готовит резолюцию о милитаризации Черного и Азовского морей

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, передает УНИАН.

«Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН», — сказала Зеленко.

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Также сообщается, что ГА ООН планирует рассмотреть в декабре резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели учения у Азовского моря.