В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства. Об этом говорится на официальной странице НВС в твиттере.

«В латвийской исключительной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир »Виктор Конецкий» и разведывательный корабль класса «Вишня» Вооруженных сил России», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у берегов Латвии заметили военный корабль России.