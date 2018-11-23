Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили в Москве

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Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Игорь Коробов был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, на траурной церемонии речь произнес руководитель военной разведки генерал-полковник Федор Ладыгин, который возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год.

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«Это был очень талантливый, очень способный, высокообразованный, опытный кадровый офицер-разведчик, много лет проработавший за рубежом «в поле», — подчеркнул он.

По его словам, Коробову были присущи высокие личностные качества. Он подчеркнул, что безвременно ушедший из жизни начальник ГРУ оставил после себя высоко подготовленные кадры, которые в дальнейшем булдут способны «успешно продолжить очень трудную и опасную работу военного разведчика».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным Игоря Коробова.