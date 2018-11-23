Адвокат рассказал о жизни обвиняемого в мошенничестве генерала, воевавшего в Сирии

По словам адвоката генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, который возглавлял Центр примирения враждующих сторон в Сирии, тот «живет скромно», несмотря на обвинения в мошенничестве, передает РИА «Новости».

«Проверка благосостояния генерал-лейтенанта Чваркова показала, что у него нет дач, дачных участков, нет яхт, нет золотых слитков, нет элитных часов, отсутствуют у него и коллекции картин и другая дорогая утварь», — сказал адвокат Павел Лапшов.

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Он также подчеркнул, что декларация о доходах семьи генерала также ничего не показала, так как его семья живет на государственное довольствие.

«Роскошных автомобилей тоже не имеет. Не нашли у него и его семьи тайных вкладов на неустановленных счетах, не обнаружили и «неустановленных» гражданских лиц, которые бы стремились предоставить какие-то блага генералу», — отметил Лапшов.

Он также подчеркнул, что супруга генерала работает врачом-неврологом и также получает довольствие со стороны государства.

Ранее сообщалось, что Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб.