СК установил причастных к убийству российских военных в Сирии

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Следственный комитет (СК) России установил личности боевиков, причастных к убийству российский военнослужащих в Сирии. Об этом говорится на сайте СК.

Уточняется, что речь идет об убийстве пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на жизнь штурмана Су-24 М Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

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Как отмечается, по совокупности доказательств вынесено постановление о привлечении к делу девяти сирийских граждан. Они объявлены в международный розыск.

«Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества», — сообщается на сайте СК.

Подчеркивается, что расследование продолжается.

Ранее Минобороны сообщило о гибели четырех российских военных в Сирии.