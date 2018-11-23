Посол России и аналитик по ядерному оружию встретились с замглавы МИД КНДР

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Глава российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков вместе с послом России в КНДР Александром Мацегорой встретились с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщается на странице в фейсбуке российского посольства в Северной Корее.

«22 ноября Посол А.Мацегора встретился с заместителем Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте диалогового процесса между КНДР и США», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости решения проблем на основе поэтапного и синхронизированного подхода.

Ранее сообщалось, что в КНДР провели испытания нового оружия.