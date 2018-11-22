Источник: в Москве задержан высокопоставленный военный чиновник

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны России, экс-глава ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, Барышев задержан по делу о хищениях во время работы на посту начальника ЦСКА в 2017 году, в особенности в период Всемирных военных игр в Сочи.

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Также сообщается, что ранее чиновник был уволен с воинской службы.

По предварительной информации, вопрос об избрании меры пресечения Барышеву будет рассматриваться в Московском окружном военном суде 23 ноября, следователи будут ходатайствовать о его аресте, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали чиновника Минобороны по подозрению в получении взятки.