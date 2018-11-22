В Финляндии призвали не выносить вопрос сбоя GPS на высокий уровень

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Глава комитета финского парламента по иностранным делам Матти Ванханен заявил, что при расследования сбоя GPS во время военных учений Trident Juncture следует ограничиваться обсуждением по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

По мнению политика, не стоит выводить вопрос на более высокий уровень.

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«Традиционно этот вопрос решался на дипломатическом уровне. Я считаю, что этого достаточно, нет смысла выносить это на более высокий политический уровень», — сказал Ванханен.

Он добавил, что если появятся новые вопросы к России в деле, то и ответы на них должны быть даны на том же уровне.

«Я доволен полученной информацией. Важно, что Финляндия отреагировала и провела обсуждение с Россией», — подчеркнул Ванханен.

Ранее МИД заявил об использовании Осло скандала с GPS для отвлечения от внутренних проблем.