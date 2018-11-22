В Совфеде предложили разместить ракеты у союзников России как ответ США

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил разместить российские ракеты на территории стран-союзников в качестве ответа на выход США из ДРСМД, передает РИА «Новости».

По его словам, США собираются выйти из договора, чтобы получить одностороннее преимущество в военной сфере.

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В случае, если Вашингтон действительно выйдет из соглашения, Россия будет принимать действия «ответного вынужденного характера», добавил сенатор.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).