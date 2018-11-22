Шойгу выразил соболезнования родным начальника ГРУ Коробова

Глава Минобороны Сергей Шойгу выразил соболезнования близким главы ГРУ Игоря Коробова, который скончался после долгой болезни, передает РИА «Новости».

Шойгу напомнил, что Коробов был награжден званием Героя Российской Федерации.

Коробов начал службу в Вооруженных силах в 1973 году. В 1985 году он поступил на службу в военную разведку, где занимал разные должности.

Начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который больше известен под старым названием, Государственное разведывательное управление (ГРУ), его назначили в январе 2016 года.