Мэттис попросил Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

Он уточнил, что США будут следить «за любыми знаками».

«Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — сказал Мэттис.

Ранее Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности.