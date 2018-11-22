Мэттис попросил Россию вернуться к соблюдению ДРСМД
Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.
Он уточнил, что США будут следить «за любыми знаками».
«Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — сказал Мэттис.
Ранее Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности.