В Пентагоне подтвердили готовность применить оружие на границе с Мексикой

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американским военным делегировали право открывать огонь на поражение на южной границе Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее издание Military Times сообщало, что военным США разрешили открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.

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«У меня есть такие полномочия», — ответил Мэттис, когда его спросили о праве американских военных открывать огонь на границе.

При этом он подчеркнул, что военные армии США только оказывают помощь сотрудникам таможенной службы и даже не имеют при себе оружия. В связи с этим он предложил «расслабиться» журналистам, которые задавали ему вопросы.