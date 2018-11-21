Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль
Великобритания приняла решение отправить на Украину дополнительный военных инструкторов и корабль ВМС, пишет The Telegraph.
Дополнительные военнослужащие и корабль Королевского флота будут направлены в Украину для защиты «свободы и демократии».
«Великобритания остается верным партнером Украины», — заявил министра обороны Соединённого Королевства Гэвина Уильямсона.
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Британцы будут тренировать украинских спецназ и морских пехотинцев.
Ранее в украинском минобороны проинформировали о начале на территории страны многонациональных авиационных учений НАТО «Чистое небо — 2018».