Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль

Военнослужащий армии Украины на открытии военных учений «Достойный партнер» в Грузии... Денис Асланов/РИА «Новости»

Великобритания приняла решение отправить на Украину дополнительный военных инструкторов и корабль ВМС, пишет The Telegraph.

Дополнительные военнослужащие и корабль Королевского флота будут направлены в Украину для защиты «свободы и демократии».

«Великобритания остается верным партнером Украины», — заявил министра обороны Соединённого Королевства Гэвина Уильямсона.

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Британцы будут тренировать украинских спецназ и морских пехотинцев.

Ранее в украинском минобороны проинформировали о начале на территории страны многонациональных авиационных учений НАТО «Чистое небо — 2018».