В ЕС объяснили свою позицию по ДРСМД
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Европы хотят сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Могерини передает РИА «Новости».
Данное заявление она сделала перед переговорами с главами европейских оборонных ведомств.
Она подчеркнула, что в Европе «все» считают ДРСМД «важным» и хотели бы добиться его сохранения.
«Если есть проблемы в выполнении соглашения, то мы думаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него», — сказала Могерини.
Она добавила, что европейская сторона «все еще надеется», что в переговорах по ДРСМД есть место для «укрепления договора», а не его «демонтажа».
Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Роуз Гетемюллер заявила, что странам-членам альянса следует сплотиться для противостояния «увеличивающейся агрессии России».