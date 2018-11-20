В ЕС объяснили свою позицию по ДРСМД

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Европы хотят сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Могерини передает РИА «Новости».

Данное заявление она сделала перед переговорами с главами европейских оборонных ведомств.

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Она подчеркнула, что в Европе «все» считают ДРСМД «важным» и хотели бы добиться его сохранения.

«Если есть проблемы в выполнении соглашения, то мы думаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него», — сказала Могерини.

Она добавила, что европейская сторона «все еще надеется», что в переговорах по ДРСМД есть место для «укрепления договора», а не его «демонтажа».

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Роуз Гетемюллер заявила, что странам-членам альянса следует сплотиться для противостояния «увеличивающейся агрессии России».