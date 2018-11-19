Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию

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В Германии вступило в силу решение о полном прекращении поставок оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет Der Spiegel.

Прекращение поставок оружия подтвердили в немецком министерстве обороны.

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Отмечается, что Германия отказалась как заключать новые контракты на поставку оружия, так и выполнять свои обязательства по уже одобренным контрактам.

В данный момент неизвестно, на какой срок рассчитан запрет.

В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящий момент не считает возможным продолжать экспорт вооружения в Саудовскую Аравию.