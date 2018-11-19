WP: Nissan уволит своего главу после вскрытых махинаций

Глава японского автоконцерна Nissan Motor Co Карлоса Гон может покинуть пост председателя совета директоров, пишет Washingtom Post.

В компании заявили, что внутреннее расследование, основанное на докладе осведомителя, показало, что Гон фальсифицировал отчеты о размене своей компенсации на протяжении многих лет. Глава компании, как сообщается, занижал сумму дохода. Отмечается, что сокрытая сумма исчисляется в миллионах долларов США.

Реклама

Расследование выявило и другие нарушения со стороны Гона, в том числе личное использование активов компании.

В Nissan заявили, что предоставили всю необходимую информацию прокурорам и сотрудничают со следствием. В компании также отметили, что Гон будет уволен.