В МИД России назвали ненаучной фантастикой сообщения о российских базах на Кубе

Директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что ведомство расценивает как ненаучную фантастику сообщения СМИ о возможности возвращения российских военных баз на Кубу, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что подобную фантастику ведомство не комментирует.

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Ранее СМИ сообщили, что западные страны опасаются, что Россия может открыть военные базы на Кубе.

По данным издания, открытие военных баз на Кубе может стать «ответом» России на выход США из ДРСМД.