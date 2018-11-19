Defense News: Словакия намерена порвать с российской военной техникой

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Словакия, которая является членом Североатлантического альянса, близка к покупке 14 американских истребителей F-16V производства корпорации Lockheed Martin для того, чтобы заменить советские самолеты МиГ-29 и таким образом порвать с Россией, пишет издание Defense News со ссылкой на министерство обороны страны.

В интервью на полях Галифакского международного форума по безопасности государственный секретарь министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак высказался об отношениях с Москвой в сфере оборонной промышленности: «Мы прекращаем их так быстро, как только можем».

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По его словам, одним из серьезных пунктов оборонного сотрудничества по-прежнему являются самолеты МиГ-29. С помощью покупки американских истребителей Словакия стремится сократить связи с Россией.

В материале отмечается, что страна также намерена закупить американские многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk. Долгосрочные планы включают замену вертолетов советской разработки Ми-17.

«Мы хотим видеть Америку лидером в свободном мире, как это было в течение 70 лет», — сказал Ондрейчак.

По словам словацкого чиновника, в ближайшие месяцы будет подготовлена законодательная база и контракты для покупки истребителей F-16. Первые из них планируется поставить в 2022 или 2023 году, говорится в материале.